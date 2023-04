Parc avec exposition de sculptures Le Jardin de Rivassoux Milhac-de-Nontron Catégories d’Évènement: Dordogne

Parc avec exposition de sculptures Le Jardin de Rivassoux, 2 juin 2023, Milhac-de-Nontron. Parc avec exposition de sculptures 2 – 4 juin Le Jardin de Rivassoux Gratuit. Découverte des oeuvres de 8 sculpteurs autour d’un étang de 1 ha avec nénuphars et anatidés, au coeur d’un parc paysager de 4 ha. Le Jardin de Rivassoux 24470 Milhac-de-Nontron Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 70 50 71 53 http://www.parcsetjardins.fr http://lejardinderivassoux.fr Chaque jour, chaque heure, le grand étang propose une lumière, un état d’âme, différents. Toujours présent, toujours changeant, il reflète et magnifie le mouvement incessant des saisons et des climats. C’est le lieu géométrique des pensées et des regards, un modeste symbole de l’univers. À l’image du lac, le jardin est bâti sur peu d’éléments, infiniment changeants : des mouvements visuels comme la pluie sur le lac, le dandinement des canards dans le pré ou des mouvements sonores, comme le cri des oies, le chant du loriot. La texture des verts deviennent une mélodie d’accords. Parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

