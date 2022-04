Le Jardin de printemps Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Le Jardin de printemps Mairie de Colomiers, 6 avril 2022, Colomiers. Le Jardin de printemps

du mercredi 6 avril au samedi 16 avril à Mairie de Colomiers

Les beaux jours arrivent… Profitez du jardin de la Maison citoyenne Seycheron et contribuez à son développement en choisissant les futures plantations avec nous * 06 avril : Atelier semis parents/enfants * 13/04 : Mise en place des chefs-d’œuvre Décoration du jardin partagé de la Crabe * 16 avril : Atelier autour du jardin **Renseignements : **05 61 15 31 85 mc-seycheron@mairie-colomiers.fr Horaires ——– 14h-18h **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne Seycheron Maison citoyenne Seycheron Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Le Jardin de printemps Mairie de Colomiers 2022-04-06 was last modified: by Le Jardin de printemps Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 6 avril 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne