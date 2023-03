Déambulation à la découverte des fruits comestibles Le jardin de Pomone Saint-Denis-du-Pin Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Déambulation à la découverte des fruits comestibles Le jardin de Pomone, 3 juin 2023, Saint-Denis-du-Pin. Déambulation à la découverte des fruits comestibles 3 et 4 juin Le jardin de Pomone 7€, 4€ pour les enfants Déambulez librement dans ce jardin qui présente des fruits comestibles adaptés à notre climat. Le thème de la musique sera offert avec le chant des oiseaux, des fontaines, des grenouilles et du vent dans les arbres fruitiers… Le jardin de Pomone La Fayolle – 12, Rue du Château d’Eau – Saint-Denis-du-Pin, 17400 Essouvert, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Saint-Denis-du-Pin 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 32 32 38 http://www.lejardindepomone.fr À travers massifs colorés, fontaines et pergolas, le visiteur est invité à découvrir l’ensemble des fruits comestibles des climats tempérés et méditerranéens. Consommé au néolithique ou fruit du futur, venant de Chine ou d’Asie Mineure, demeuré sauvage ou domestiqué, le fruit nous invite à un fabuleux voyage. Superficie : 8 000 m² Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Catherine Girault

