Musée d’art et d’histoire de Meudon, le dimanche 5 septembre à 16:00

**Récital pour voix et luth** Ce spectacle propose un parcours à travers la chanson française du XVIe siècle, avec un florilège d’oeuvres allant de Clément Marot à Pierre de Ronsard en passant par Pernette du Guillet et Maurice Scève, mises en musique par leurs contemporains. Aux premières heures de l’imprimerie musicale paraissent une multitude de recueils de poésie chantée aux titres plaisants : La Fleur de poésie françoyse, Le Parangon des chansons, Printemps des chansons nouvelles… Ces « joyeux bouquets » s’y présentent le plus souvent sous une forme polyphonique à quatre voix dont Esther Labourdette et Miguel Henry proposent une version pour voix seule et tablature de luth, comme cela se pratiquait couramment à cette époque. SOPRANO Esther Labourdette LUTH Miguel Henry L’ensemble I Sospiranti est soutenu par la Ville de Meudon

Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles

Ensemble I Sopiranti Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T16:00:00 2021-09-05T17:00:00

