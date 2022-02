Le jardin de Pierre Jardin de Pierre, 22 juin 2022, Allennes-les-Marais.

« Le jardin de Pierre » mêle le dompté au sauvage. Les fruitiers colonnaires et les rhubarbes côtoient la pivoine charmante et le lys géant de l’Himalaya. L’anecdote enchante le paysage et le déroulement de la visite se ponctue de couleurs, de senteurs et d’émotions méditatives… On vient dans ce jardin pour apprendre à contempler, avoir des idées plein la tête et des sentiments plein le cœur. Mercredi 22 juin 2022 à 14h30 RV devant le jardin, chemin du Haut-d’Herrin à Allennes-les-Marais à 14h20 Tarifs* : gratuit pour les adhérents (ou à votre bon cœur sur place) – 5€ les non-adhérents Inscriptions avant le 4 juin 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions

