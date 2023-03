visite jardin ornemental et vivrier de caractère le jardin de pierre Allennes-les-Marais Catégories d’Évènement: Allennes-les-Marais

visite jardin ornemental et vivrier de caractère le jardin de pierre, 2 juin 2023, Allennes-les-Marais. visite jardin ornemental et vivrier de caractère 2 – 4 juin le jardin de pierre visite par petit groupe de 2/3 personnes Jardin accessible en visite libre ou commenté

acceuil café le jardin de pierre 1 chemin du haut d’herrin 59251 allennes les marais Allennes-les-Marais 59251 Nord Hauts-de-France 0661217199 jardin d’inspiration début 20° siècle ornemental et vivrier. Le bucolique se le dispute au nourricier, et la beauté des fleurs s’accompagne d’une sérénité qui rend se moment de visite inoubliable et riche en émotions Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©pierrewillefert

