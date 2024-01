Le Jardin de Paulette et Dany Jardin de Paulette et Dany Westhouse, vendredi 31 mai 2024.

C’est un jardin que j’ai voulu agréable à vivre, plein de senteurs, de couleurs, un peu comme la palette d’un peintre, mais sans sacrifier l’idée que je me faisais d’un jardin facile d’entretien. C’est un jardin que nous partageons avec les arbres, les plantes, les oiseaux, les poules, les canards et tout ce petit monde cohabitent au gré des saisons.

Un peu d’histoire Westhouse village où se situe le jardin se trouve sur la route du tabac et le jardin se trouve être un ancien champ de tabac sur le lieu-dit « Auf der Hack ». C’est au début des années 2000 que le besoin de renouer avec la terre s’est fait ressentir et ce fut le début de cette aventure.

Un jardin est le reflet de son créateur, le jardin est un art accessible à tous et si, en ayant visité notre jardin, les visiteurs ont envie, à leur tour, de planter, semer, nous en serions plus qu’heureux.

Jardin de Paulette et Dany 105A route de Benfeld, 67230 Westhouse, Bas-Rhin, Grand Est Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est 03 88 74 77 41 Le terrain de 3 200 m² était à l’origine un champ de tabac, situé à l’entrée du village au lieu-dit « Auf der Hack ». Créé en 2000, c’est un jardin classique qui, au fil des années, se transforme en un tableau vivant. Chaque endroit du jardin recèle de petits trésors comme un vieux lit végétalisé, des masques et moulages accrochés aux troncs des arbres comme « témoins du passé », des parterres de vivaces, de rosiers, d’arbustes, de pivoines, etc.. Une balade remplie de senteurs et de couleurs.

©Paulette Oster