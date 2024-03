Le jardin de Pascal et Gabrielle Jardin de Gabrielle et Pascal Valmondois, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin de Gabrielle et Pascal 26 rue du Mont-la-Ville 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d'Oise Île-de-France

Son ossature est composée de haies de buis, charmilles, ifs.

À l’intérieur de ces espaces cloisonnés, les associations végétales débordent du printemps à l’automne.

Coins d’ombre, avec les euphorbes, heuchères, epimedium, nandina (bambou sacré) et l’helxine entre les joints des pavés.

À la lumière s’expriment les rosiers, sauges, geranium vivaces, véroniques…

gwenuguen@gmail.com