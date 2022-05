Le jardin de Pascal et Gabrielle Jardin de Gabrielle et Pascal Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

C’est un petit jardin sur plusieurs niveaux. Son ossature est composée de haies de buis, charmilles et ifs. À l’intérieur de ces espaces cloisonnés, les associations végétales débordent du printemps à l’automne. Coin d’ombre avec les euphorbes, heuchères, épimédiums, nandina et helxine entre les joints de pavés. À la lumière s’expriment les rosiers, sauges, géraniums viivaces, véroniques…. Artistes exposés : DEC (sculpteur) Francoise Cuypers (Graveuse) Véronique Lebois (Céramiste)

entrée libre

Jardin de Gabrielle et Pascal 26 rue du Mont-la-Ville 95760 Valmondois

