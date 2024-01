Le jardin de Pascal & Céline Le jardin de Pascal & Céline Rhinau, samedi 1 juin 2024.

Le jardin de Pascal & Céline D’un jardin conventionnel à un jardin naturel un univers où légumes, fleurs et fruits s’entremêlent. 1 et 2 juin Le jardin de Pascal & Céline Entrée libre

Le propriétaire, guide en jardin naturel, vous accueille au jardin situé au bout de la rue de la Digue à Rhinau, au complexe sportif en face du tennis.

Le jardin de Pascal & Céline rue de la digue 67860 Rhinau Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est Dans un jardin naturel de 6 ares, de multiples plantes variées sont cultivées en carrés, au sein d’un potager et dans une butte maraîchère où légumes et fleurs s’épanouissent ensemble sur un tapis de paillage.

Sont pratiquées les techniques du compost, du paillage et de la permaculture. parking tennis

HURST Pascal