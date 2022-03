Le jardin de Pascal & Céline Le jardin de Pascal & Céline Rhinau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Le propriétaire, guide en jardin naturel, vous accueille au jardin situé au bout de la rue de la Digue à Rhinau, au complexe sportif en face du tennis.

Entrée libre

D’un jardin conventionnel à un jardin naturel : un univers où légumes, fleurs et fruits s’entremêlent. Le jardin de Pascal & Céline rue de la digue 67860 Rhinau Rhinau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

