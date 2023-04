Visite du jardin Le Jardin de Millepertuis, 2 juin 2023, Virelles.

Un jardin intimiste et poétique qui vous invite à déambuler parmi nos étonnantes plantes compagnes et à découvrir la richesse de la mémoire vivante locale .

Sur 25 ares, ce petit coin de paradis vous fera découvrir les plantes et leurs usages populaires, éclairés par des témoignages d’Anciens . Nos ouvrages d’architecture végétale structurent les espaces thématiques qui invitent à réviser nos jugements sur les “mauvaises herbes” !

Activité proposée :

• Visites guidées du jardin : à 11h-14h-16h (durée: 1h environ) .

Le Jardin de Millepertuis est intégré à la visite générale de l’Aquascope . L’entrée permet donc, au-delà de la visite guidée du jardin, de profiter des espaces de découverte nature de l’Aquascope: parcours didactique et affûts aux oiseaux le long de l’étang, musée, plaine de jeu, . . .

www .aquascope .be

Entrée de l’Aquascope : 9€/adulte et 5€/enfant.

Le Jardin de Millepertuis Rue du Lac, 42 6461 Virelles Virelles 6461 Thuin Hainaut 0492 73 46 85 http://www.aquascope.be

