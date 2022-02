Le Jardin de Matisse : Conte chorégraphique et atelier de sensibilisation à la danse Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Gourdon Lot Spectacle : conte chorégraphique

Mardi 1° Mars à 18H30 : Tout public

Mercredi 2 Mars à 15H30 : enfants (à partir de 5 ans)

Atelier de sensibilisation à la danse pour les enfants (6-9 ans) et goûter!

Mercredi 2 Mars de 10H à 11H30 et de 13H30 à 15H La BIG et la compagnie la Locomotive vous invite à danser! Spectacle : conte chorégraphique

Mercredi 2 Mars de 10H à 11H30 et de 13H30 à 15H ©BIG Gourdon

