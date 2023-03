Découverte Le jardin de Mary & Joël, 3 juin 2023, Bouguenais.

Découverte 3 et 4 juin Le jardin de Mary & Joël 5 € – gratuit moins de 18 ans

Jardin à l’anglaise de 1 ha, créé par les propriétaires passionnés d’arbres et arbustes qui ont réuni une collection de spécimens rares originaires de tous les continents. (Quercus phellos, Acacia pravissima, Chionanthus virginicus, Maclura pomifera, Franklinia, Wollemia nobilis et bien d’autres à découvrir…). Fleuri toute l’année avec des arbustes à floraison hivernales, de nombreux Camellias, des rosiers, des clématites et des vivaces variées. Verger fleuri et petit potager.

Jardin accueillant la biodiversité : refuge LPO, mares et bassins, abri pour auxiliaires.

Mise en oeuvre de méthodes respectueuses de l’environnement, sans pesticide ou désherbant, recyclage des déchets, paillage des massifs, compostage. Présentation de méthodes alternatives et de préservation des auxiliaires.

Le jardin de Mary & Joël 9 rue de la Bouguinière 44340 BOUGUENAIS Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire Vaste jardin à l’anglaise, mare, collection d’arbres et arbustes rares originaires de tous les continents (Quercus phellos, Acacia pravissima, Chionanthus virginicus, Maclura pomifera etc…). Nombreux Camellias, rosiers, clématites, vivaces variées. Verger fleuri et petit potager. Plus de 2000 variétés cultivées dans le respect de la nature, sans pesticide ou désherbant, recyclage des déchets, paillage des massifs, compostage. Au cours d’une visite guidée présentation de méthodes alternatives et de bio-contrôle, préservation des auxiliaires. Bus ligne 36 – arrêt Pierre Blanche puis 500 m à pied route de Paimboeuf –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Mary FRUNEAU