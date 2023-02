Découverte d’un jardin d’un couple de jardiniers Le jardin de Martine et René Ohnenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

2 euros pour une association

Rendez-vous aux jardins 2023 Le jardin de Martine et René 11 route de Marckolsheim 67390 Ohnenheim Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est

03 88 92 59 59 Jardin d’ornement présentant une collection de vivaces, rosiers, hostas, hémérocalles, hellébores et différents arbres et arbustes (viburnum, acer, betula…), en abord d’un grand potager. Visite d’un jardin riche de sa diversité végétale, présentant quelques collections (roses, bouleaux, hemerocalles, heucheres,…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00 ©René Sittler

