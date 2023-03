Immersion dans un jardin d’inspiration asiatique Le jardin de Martial Les Adrets-de-l'Estérel Catégories d’Évènement: Les Adrets-de-l'Estérel

Immersion dans un jardin d'inspiration asiatique 2 – 4 juin Le jardin de Martial Entrée libre sur inscription Jardin de Martial qui vous propose un voyage en Asie dans son jardin aux plantes tropicales et différents plans d'eau, un potager en permaculture et une serre Le jardin de Martial 8 Chemin des Bastides 83600 Les Adrets de l'Estérel Les Adrets-de-l'Estérel 83600 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur j'ai créé ce jardin, je l'ai paysagé, je me suis inspiré de mes voyages en Asie. C'est là que je me ressource. C'est mon havre de paix. J'ai aussi un jardin potager en permaculture. Voiture, parking limité donc prendre rendez-vous

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T13:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Cécillon Martial

