Les journées du patrimoine au Jardin de Marie : pique-niquez sur l’herbe dans un jardin vivant ! Le Jardin de Marie Neuilly-en-Sancerre, 17 septembre 2023, Neuilly-en-Sancerre.

Les journées du patrimoine au Jardin de Marie : pique-niquez sur l’herbe dans un jardin vivant ! Dimanche 17 septembre, 11h30 Le Jardin de Marie Sur réservation : panier pique-nique – voir information sur le site www.lejardindemarie.com

À l’occasion des Journées du patrimoine, venez (re)découvrir Le Jardin de Marie autrement.

Le dimanche 17 septembre 2023, nous vous invitons à un pique-nique géant sur l’herbe dans le verger, au cœur d’un jardin vivant !

Réservation de votre panier pique-nique sur le site, à partir du 04 septembre à 12h : www.lejardindemarie.com.

L’accès au jardin et à la grange est ouvert et gratuit, tout au long des deux journées (indépendamment des événements) :

– le samedi de 10h à 21h

– le dimanche de 10h à 18h

Le Jardin de Marie 18250 Neuilly-en-Sancerre Neuilly-en-Sancerre 18250 Le bois pinard Cher Centre-Val de Loire 06 09 27 16 76 http://www.lejardindemarie.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.lejardindemarie.com »}] [{« link »: « http://www.lejardindemarie.com »}] Le Jardin de Marie est un jardin romantique situé à Neuilly-en-Sancerre (18), à seulement 2h au sud de Paris, entre Sancerre, Bourges et le célèbre village de potiers de La Borne. Classé Jardin Remarquable en 2017, il a été élu 11ème Jardin Préféré des Français en 2019*.

Ce jardin jardin paysager à l’anglaise de 2 hectares, entièrement entretenu au naturel, est installée au cœur d’une campagne vallonée et entourée des vignobles Sancerrois. Il a été créé au fil du temps par Marie Marcat, une ancienne Parisienne reconvertie par passion au Jardinage. Le Jardin de Marie comprend plus de 1.500 variétés de fleurs et plantes botaniques avec une collection de plus de 500 variétés de roses et bon nombre de viburnums, pour la plaisir des amateurs aguerris et du grand public. Le Jardin est ouvert aux visiteurs à la belle saison (de mai et octobre). Parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

ad2t