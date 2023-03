Promenade dans un jardin d’inspiration anglaise. Découverte du jardin et exposition de céramiques. Le jardin de Marguerite, 3 juin 2023, Plobsheim.

3 et 4 juin Le jardin de Marguerite 3 euros par personne et gratuit pour les moins de 18 ans

Dans cet harmonieux jardin d’inspiration anglaise, une allée douce et gazonnante, serpente entre les massifs aux diverses combinaisons de couleurs.

Elle incite le visiteur à flâner jusqu’au fond du jardin pour découvrir des scènes naturelles et graphiques où l’on rencontre graminées, rosiers et plantes vivaces aux parfums envoûtants. En chemin, le bassin aux nénuphars nous fait songer à un tableau givernois.

Pour anticiper les effets du changement climatique, un jardin sec a été créé sur une partie attenante et s’épanouit toute l’année sans arrosage. Le choix des plantes aux odeurs suaves et résistantes à la sécheresse, lui apporte un air méditerranéen et attire de nombreux insectes pollinisateurs.

Présence de la céramiste Daphnee Dejardip et expo / vente au profit de la fondation Sol En Casa Yanapasayku (Bolivie).

Le jardin de Marguerite 2 rue du Verger, Plobsheim, Bas-Rhin, Grand Est Plobsheim 67115 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0670651631 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Marguerite Goetz