Atelier culinaire au Jardin de Manou : La brioche Samedi 3 février 2024, 14h00 Le Jardin de Manou Réservation nécessaire. Tarif : 40 € / l’atelier

En automne et en hiver, Le Jardin de Manou vous propose des ateliers culinaires autour de l’ancienne table de ferme.

Techniques, astuces vous sont partagées afin que vous puissiez reproduire les recettes de retour chez vous.

Matières premières, matériel, tablier, gants et essuie-mains sont fournis.

L’activité « La brioche » est réalisée autour de la table dans une ambiance conviviale et chacun repart avec une part de la réalisation culinaire et la recette

Le Jardin de Manou 8 Grande Rue Percy en Auge 14270 Mézidon Vallée d'Auge Mézidon Vallée d'Auge 14270 Percy-en-Auge Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

brioche atelier culinaire

Mireille Launay