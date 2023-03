Halloween au Jardin de Manou Le Jardin de Manou Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Halloween au Jardin de Manou Le Jardin de Manou, 28 octobre 2023, Mézidon Vallée d'Auge. Halloween au Jardin de Manou Samedi 28 octobre, 19h30 Le Jardin de Manou 6 € Un Cluédo Géant spécial Halloween vous sera proposé dans le jardin illuminé pour l’occasion. Ce jeu sera animé par des figurants en costumes de circonstance.

Attention à vous! Le meurtrier se trouvera parmi les figurants. A vous et à votre équipe de le découvrir.

Situations burlesques et quelques frayeurs seront à l’ordre du jour.

Le Jardin de Manou 8 Grande Rue Percy en Auge 14270 Mézidon Vallée d'Auge

Les joueurs pourront rentrer toutes les 10 minutes de 19h30 à 21h30.

