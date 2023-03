Pierres en Lumières au Jardin de Manou Le Jardin de Manou Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Pierres en Lumières au Jardin de Manou Le Jardin de Manou, 13 mai 2023, Mézidon Vallée d'Auge. Pierres en Lumières au Jardin de Manou Samedi 13 mai, 21h00 Le Jardin de Manou gratuit Entre amis ou en famille, venez passer une soirée insolite au Jardin de Manou qui pour l’occasion de « Pierres en Lumières » se parera de mille feux. Une courte enquête policière vous sera proposée suivie d’une petite dégustation à la fin de la visite. Le Jardin de Manou 8 Grande Rue Percy en Auge 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge 14270 Percy-en-Auge Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

