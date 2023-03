Le « Cluédo Géant » du Jardin de Manou Le Jardin de Manou Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Le « Cluédo Géant » du Jardin de Manou Le Jardin de Manou, 10 avril 2023, Mézidon Vallée d'Auge. Le « Cluédo Géant » du Jardin de Manou 10 avril – 30 août Le Jardin de Manou 6 € Avec « Hercule Poirot » confrontez-vous à cette nouvelle énigme en famille ou entre amis.

Après l’explication de la découverte du meurtre, la présentation des différents suspects et le plan fourni, vous partez à la découverte des différents indices et des déclarations de chacun.

A vous de démêler le vrai du faux et de parvenir à cerner le ou les coupables ainsi que la méthode employée. Le Jardin de Manou 8 Grande Rue Percy en Auge 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge 14270 Percy-en-Auge Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0608095790 »}, {« type »: « email », « value »: « mireille@chezmanou.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T14:00:00+02:00 – 2023-04-10T17:30:00+02:00

2023-08-30T14:00:00+02:00 – 2023-08-30T17:30:00+02:00 cluedogéant etonnantspatrimoines Mireille Launay

