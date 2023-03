Le « Qui suis-je » du Jardin de Manou Le Jardin de Manou Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Le « Qui suis-je » du Jardin de Manou Le Jardin de Manou, 10 avril 2023, Mézidon Vallée d'Auge. Le « Qui suis-je » du Jardin de Manou 10 avril – 29 août Le Jardin de Manou 6 € En famille venez percer le mystère des 3 « qui suis-je » au Jardin de Manou. 6 coffrets sont à trouver dans le jardin. Dans chaque coffret une pochette à récupérer contenant 3 indices relatifs au 3 « Qui suis-je ».

Un peu de réflexion et peut-être d’astuces pour classer les indices et vous découvrirez ce qui se cache derrière ces 3 « Qui suis-je ».

Jeu des « Etonnants Patrimoines » Le Jardin de Manou 8 Grande Rue Percy en Auge 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge 14270 Percy-en-Auge Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0608095790 »}, {« type »: « email », « value »: « mireille@chezmanou.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T14:00:00+02:00 – 2023-04-10T17:30:00+02:00

2023-08-29T14:00:00+02:00 – 2023-08-29T17:30:00+02:00 jeu jeudepiste Mireille Launay

