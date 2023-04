Visite du jardin de Malvina Le jardin de Malvina Villon Catégories d’évènement: Villon

Visite du jardin de Malvina Le jardin de Malvina, 2 juin 2023, Villon. Visite du jardin de Malvina 2 et 3 juin Le jardin de Malvina Entrée libre Le jardin de Malvina est un jardin forêt en développement pour une culture de plantes aromatiques et médicinales. Si la météo le permet, une dégustation de produits “Les Jardins de Villon” sera proposée. Le jardin de Malvina 35 Rue du faubourg 89470 Villon Villon 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Jardin forêt en développement pour une culture de plantes aromatiques et médicinales. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:30:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

