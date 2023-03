Promenade au jardin de Malmont Le jardin de Malmont Belfort-du-Quercy Catégories d’Évènement: Belfort-du-Quercy

Promenade au jardin de Malmont Le jardin de Malmont, 2 juin 2023, Belfort-du-Quercy. Promenade au jardin de Malmont 2 – 4 juin Le jardin de Malmont Entrée libre Le jardin de Malmont 46230 Belfort du Quercy Belfort-du-Quercy 46230 Lot Occitanie 0672652434 Dans le Parc Naturel des Causses du Quercy, domaine privé de 16 ha dominant la vallée du Léouré. composé de bois, prairies, parc arboré et fleuri abritant, autour d’une ancienne ferme du XIXème siècle, un jardin à l’anglaise de 3500 m2 de plantes adaptées au sol calcaire des Causses. Accès: D820 direction Montdoumerc puis Lalbenque et à l’embranchement Belfort du Quercy/Lalbenque prendre la direction Malmont sur 100m. le jardin est à droite (parking signalé). coordonnées GPS 44°17′ 26 » – 1°31’57 » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T15:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©Allart yvette

