du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Plaisir de flâner, de se laisser charmer par le chant des oiseaux, le ballet des papillons et le doux bruissement des insectes venant butiner. A découvrir une collection de plus de 120 sauges, surprenantes par la diversité et révélant des parfums riches en senteur. Jardin, plaisir des sens. Des grimpantes qui se croisent et s’enlacent. Des fleurs, des couleurs qui déclinent une ambiance apaisante où les espaces intimistes vous séduiront. Le Jardin de Maëlys 20, rue de Vertus 51130 Vouzy Vouzy Marne

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:30:00

