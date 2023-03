À la découverte des plantes sauvages et comestibles Le jardin de Lulu Labastide-d'Armagnac Catégories d’Évènement: Labastide-d'Armagnac

Landes

À la découverte des plantes sauvages et comestibles Le jardin de Lulu, 3 juin 2023, Labastide-d'Armagnac. À la découverte des plantes sauvages et comestibles 3 et 4 juin Le jardin de Lulu Libre accès mais Inscription conseillée. À la découverte des plantes sauvages et comestibles. Apprendre à redécouvrir ces plantes souvent qualifiées de « mauvaises herbes » grâce à un passionné de botanique (identification,usages). Le jardin de Lulu Rue de la Chèvre, 40240 Labastide-d’Armagnac Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact.jardinlulu@orange.fr »}] Denis, aidé de son épouse Janine, perpétue le souvenir de Lulu, leur voisine, avec qui il partageait la passion du jardinage. Ils ont repris ce jardin et l’ont transformé en un refuge pour la biodiversité où potager, arbustes et plantes vivaces se côtoient dans un joli mélange. Terrain d’expérimentation et de partage, le « jardin de Lulu » emprunte sa démarche à la permaculture. Devenu « greeter », Denis ouvre son jardin à tous les curieux lors d’une visite originale de Labastide d’Armagnac. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Denis Clavé

