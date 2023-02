À la découverte des plantes sauvages et comestibles Le jardin de Lulu Labastide-d'Armagnac Catégories d’Évènement: Labastide-d'Armagnac

Landes

À la découverte des plantes sauvages et comestibles Le jardin de Lulu, 3 juin 2023, Labastide-d'Armagnac. À la découverte des plantes sauvages et comestibles 3 et 4 juin Le jardin de Lulu

Libre accès mais Inscription conseillée. À la découverte des plantes sauvages et comestibles. Apprendre à redécouvrir ces plantes souvent qualifiées de « mauvaises herbes » grâce à un passionné de botanique (identification,usages). Le jardin de Lulu Rue de la Chèvre, 40240 Labastide-d’Armagnac Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T12:00:00+00:00 – 2023-06-04T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Labastide-d'Armagnac, Landes Autres Lieu Le jardin de Lulu Adresse Rue de la Chèvre, 40240 Labastide-d'Armagnac Ville Labastide-d'Armagnac Age maximum 90 lieuville Le jardin de Lulu Labastide-d'Armagnac Departement Landes

Le jardin de Lulu Labastide-d'Armagnac Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labastide-d'armagnac/

À la découverte des plantes sauvages et comestibles Le jardin de Lulu 2023-06-03 was last modified: by À la découverte des plantes sauvages et comestibles Le jardin de Lulu Le jardin de Lulu 3 juin 2023 Labastide-d'Armagnac Le jardin de Lulu Labastide-d'Armagnac

Labastide-d'Armagnac Landes