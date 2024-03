Le jardin de Louise – visite découverte d’un jardin Belle Epoque MH – avant restauration Le Grand Mas, avenue Frédéric Mistral Saint-Étienne-du-Grès, samedi 1 juin 2024.

Le jardin de Louise – visite découverte d’un jardin Belle Epoque MH – avant restauration Visite commentée par les propriétaires du lieu à la découverte d’un jardin Belle Epoque inscrit MH au coeur de la Provence rurale. Un salon de verdure, toujours en l’état, imaginé par Beatrix de Cast… 1 et 2 juin Le Grand Mas, avenue Frédéric Mistral Visite limitée à 15 personnes et sur inscription imperative, uniquement par email. Tarif: 5€ par adulte- Evenement annulé en cas de pluie

Visite commentée par les propriétaires du lieu à la découverte d’un jardin Belle Epoque inscrit MH au coeur de la Provence rurale. Un salon de verdure, toujours en l’état, imaginé par Beatrix de Castelnau et sa fille Louise de Sambucy. Dans 5 lieux, documents d’archives et photographies, dessins et croquis, permettent de rêver dans les sentiers arborés et de comprendre le système complexe d’irrigation, de flâner sous une charmille exceptionnelle, de se laisser séduire par les parfums de la roseraie et de découvrir les étapes d’une restauration aujourd’hui encore à ses prémices.

Le Grand Mas, avenue Frédéric Mistral 13103 St Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès 13103 avenue Frédéric Mistral Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur [{« type »: « email », « value »: « rdvjardinsgm@gmail.com »}] Visite limitée à 15 personnes et sur inscription uniquement par email. Entrée 5€ par adulte- Evenement annulé en cas de pluie

©angeliquebarrere