Le jardin de Lilou Essaïon théâtre, 3 mai 2023, Paris.

Le mardi 11 juillet 2023

de 10h30 à 11h05

Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 30 juillet 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h05

Du samedi 06 mai 2023 au dimanche 30 juillet 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h35

.Public enfants adolescents. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans. payant

12€

Une aventure en comptines pour les 1- 6 ans

Drôle de réveil au jardin ! Les fruits, les légumes et toutes les fleurs ont perdu leur feuillage. « Mais qui a bien pu grignoter nos belles feuilles? » Lilou et son amie Ficelle l’épouvantail, tentent d’élucider ce mystère.

Qui est le plus gourmand ? Le lapin, le coq, le hérisson, l’escargot, la coccinelle ou cette chipie de chenille…

Dans une ambiance duveteuse et très colorée, Lilou, la petite jardinière, nous fait découvrir fleurs et légumes de son jardin ainsi que ses petits amis, animaux et insectes que l’on trouve communément dans les jardins de campagne (marionnettes à main en peluche) Ce conte monté de façon très enlevée et ponctué de neuf comptines, amène les enfants, à avoir un autre regard sur la nature et prendre conscience qu’il est nécessaire de la respecter.

Essaïon théâtre 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris

Contact : https://www.encompagniedeos.fr/ 0139603818 ciedeos@free.fr https://www.facebook.com/ciedeos https://www.facebook.com/ciedeos https://www.essaion-theatre.com/spectacle/203_le-jardin-de-lilou.html

