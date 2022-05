Le jardin de l’hôtel d’Emonville, un jardin remarquable Jardin de l’hôtel d’Emonville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Le jardin de l’hôtel d’Emonville, un jardin remarquable Jardin de l’hôtel d’Emonville, 4 juin 2022, Abbeville. Le jardin de l’hôtel d’Emonville, un jardin remarquable

Jardin de l’hôtel d’Emonville, le samedi 4 juin à 17:00

Ce jardin anglo-chinois est propice à la promenade et à la découverte de la flore. Il s’inscrit dans le goût de l’époque et voit son aménagement parachevé au début des années 1860 par l’érection d’un hôtel particulier par la famille Foucques d’Emonville sur les plans d’Hector Lefuel. La visite vous emmènera à la découverte de l’hôtel particulier, des différentes espèces de végétaux et des statues qui ornent le site. Rendez-vous sur le perron des Archives et Bibliothèque patrimoniale.

Réservation obligatoire

Visite guidée Jardin de l’hôtel d’Emonville 26, place Clémenceau, 80100 Abbeville, Somme, Hauts-de-France Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Jardin de l'hôtel d'Emonville Adresse 26, place Clémenceau, 80100 Abbeville, Somme, Hauts-de-France Ville Abbeville lieuville Jardin de l'hôtel d'Emonville Abbeville Departement Somme

Jardin de l'hôtel d'Emonville Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/

Le jardin de l’hôtel d’Emonville, un jardin remarquable Jardin de l’hôtel d’Emonville 2022-06-04 was last modified: by Le jardin de l’hôtel d’Emonville, un jardin remarquable Jardin de l’hôtel d’Emonville Jardin de l'hôtel d'Emonville 4 juin 2022 Abbeville Jardin de l'hôtel d'emonville Abbeville

Abbeville Somme