Balade découverte des plantes comestibles et médicinales le jardin de Lazenay Bourges, 3 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Venez découvrir les plantes d’un lieu méconnu de Bourges : le jardin de Lazenay. Claire Schneider, d’Aux herbes etc, cueilleuse et exploratrice de plantes sauvages, vous fera découvrir le monde fabuleux des plantes sauvages par l’observation et l’utilisation..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 16:30:00. 15 EUR.

le jardin de Lazenay

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Come and discover the plants of a little-known area of Bourges: the Lazenay garden. Claire Schneider, from Aux herbes etc, wild plant gatherer and explorer, will introduce you to the fabulous world of wild plants through observation and use.

Venga a descubrir las plantas de un lugar poco conocido de Bourges: el jardín de Lazenay. Claire Schneider, de Aux herbes etc, recolectora y exploradora de plantas silvestres, le introducirá en el fabuloso mundo de las plantas silvestres a través de la observación y el uso.

Entdecken Sie die Pflanzen eines unbekannten Ortes in Bourges: den Garten von Lazenay. Claire Schneider von Aux herbes etc., eine Sammlerin und Erforscherin von Wildpflanzen, wird Ihnen die fabelhafte Welt der Wildpflanzen durch Beobachtung und Verwendung näher bringen.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT BOURGES