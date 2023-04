Visite du jardin de Laure Le jardin de Laure Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Visite du jardin de Laure Le jardin de Laure, 3 juin 2023, Senlis. Visite du jardin de Laure 3 et 4 juin Le jardin de Laure Participation individuelle: 4 € (gratuit enfants) au profit de Jardins & Santé Pass: 10 € pour tous les jardins ouverts à Senlis (hors hôtel Germain sur réservation) Vous découvrirez le charme d’un jardin de curé, au pied de la cathédrale de Senlis . Laure anime l’espace végétal de multiples fleurs, rosiers et arbustes. Le jardin de Laure 7 rue aux Flageards 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Le charme d’un jardin de curé, au pied de la cathédrale de Senlis. Laure anime l’espace végétal de multiples fleurs, rosiers et arbustes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©A FABRE

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Le jardin de Laure Adresse 7 rue aux Flageards 60300 SENLIS Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Le jardin de Laure Senlis

Le jardin de Laure Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Visite du jardin de Laure Le jardin de Laure 2023-06-03 was last modified: by Visite du jardin de Laure Le jardin de Laure Le jardin de Laure 3 juin 2023 Le jardin de Laure Senlis Senlis

Senlis Oise