Rendez-vous aux Jardins 2023 Le Jardin de Laure, 3 juin 2023, Saint-Martin-Laguépie.

Rendez-vous aux Jardins 2023 3 et 4 juin Le Jardin de Laure Entrée libre, gratuite, participation libre

Les Rendez-vous au Jardin de Laure

3 et 4 Juin 2023

à St Pierre, commune de Saint Martin-Laguépie dans le nord du Tarn 81.

à 10 km de Cordes sur Ciel

Surface totale 3,3 ha en 4 parties

Jardin arboré d’inspiration libre, informel, avec ambiance ombre et mi-ombre commencé il y a 35 ans. Introduction de plantes à parfum, de floraisons hivernales et feuillages à belle coloration d’automne. Un plan d’eau assure les besoins du jardin.

Aménagement en 2015 d’un second plan d’eau et d’un espace de 7000 m² créant de nouveaux écosystèmes et augmentant la diversité de la faune et de la flore.

Création en 2018 d’un « arboretum expérimental » sur 1,8 ha planté d’essences peu courantes, dont certaines sont dites « d’avenir ». Au total, 180 arbres ont été choisis pour leur capacité à accepter l’évolution climatique avec localement des hivers en général froids et humides et des étés de plus en plus secs.

1,1 km de chemins aménagés, de très nombreuses étiquettes informatives sur les plantes, et des bancs, rendent encore plus agréable la visite du jardin.

Plus de 70 espèces d’oiseaux sédentaires ou de passage animent le jardin tout au long de l’année.

Site web : www : lejardindelaure.com

Le Jardin de Laure 81170 Saint Martin-Laguépie Saint-Martin-Laguépie 81170 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Laure Barria