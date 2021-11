Le jardin de l’archéologie La CLEF, 1 septembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Le jardin de l’archéologie

du mercredi 1 septembre au jeudi 30 juin 2022 à La CLEF

La [plaquette des activités](https://drive.google.com/file/d/1M_HVMzaSJWuzo4MA-aHkbKvBJJSreCeC/view) du jardin ou la page dédiée au [jardin de l’archéologie](https://www.archeolithe.fr/index.php?article62/accueil-jardin-archeologie-st-germain-en-laye) sur notre site [www.archeolithe.fr](https://www.archeolithe.fr) MODULE 1 Une formule clef en main à la journée consacrée à la période de votre choix. MODULE 2 Un atelier à la demie-journée sélectionné dans la liste proposée. Durée d’un atelier : 2 heures Horaires : à partir de 10 heures (du lundi au vendredi) Pour le repas : un espace pique-nique est disponible (en cas de pluie, les locaux de La Clef sont un replis possible) MODULE 1 : Journée thématique Deux ateliers de deux heures : * Journée Paléolithique Découverte et initiation aux techniques de production du feu ainsi qu’aux techniques de chasse du Paléolithique. Journée Néolithique Initiation à la céramique et fabrication d’une hache pendeloque par polissage. * Journée Antiquité Découverte des premières formes d’écriture ainsi que des parures gallo-romaines (habits, fibules …). Journée Moyen-Age Module 2 : Demie-journée Un atelier de deux heures (1 choix possible dans une thématique) : * Ateliers Paléolithique Démonstration et initiation aux techniques de production du feu par friction et percussion * Techniques de chasse, du pieux au lancé par propulseur Chasse et Art pariétal * Ateliers Néolithique Initiation au modelage d’une céramique en argile Polissage d’une parure en pierre tendre * Ateliers Antiquité Découverte de l’écriture sur tablette de cire Costumes et parures gallo-romains * Ateliers Moyen-Age

Sur inscription. Nous contacter.

Pour votre école, votre classe, nous vous proposons différentes formules encadrées par un archéologue médiateur.

La CLEF 46 rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



