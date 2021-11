Le jardin de l’archéologie La CLEF, 1 septembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Le jardin de l’archéologie

du mercredi 1 septembre au jeudi 30 juin 2022 à La CLEF

[La plaquette des activités du jardin](https://drive.google.com/file/d/1M_HVMzaSJWuzo4MA-aHkbKvBJJSreCeC/view) ou la page dédiée au [jardin de l’archéologie](https://www.archeolithe.fr/index.php?article62/accueil-jardin-archeologie-st-germain-en-laye) sur notre site [www.archeolithe.fr](https://www.archeolithe.fr) MODULE 1 Une formule clef en main à la journée consacrée à la période de votre choix. MODULE 2 Un atelier à la demie-journée sélectionné dans la liste proposée. Durée d’un atelier : 2 heures Horaires : à partir de 10 heures (du lundi au vendredi) Pour le repas : un espace pique-nique est disponible (en cas de pluie, les locaux de La Clef sont un replis possible) MODULE 1 : Journée thématique Deux ateliers de deux heures : * Journée Paléolithique Découverte et initiation aux techniques de production du feu ainsi qu’aux techniques de chasse du Paléolithique. Journée Néolithique Initiation à la céramique et fabrication d’une hache pendeloque par polissage. * Journée Antiquité Découverte des premières formes d’écriture ainsi que des parures gallo-romaines (habits, fibules …). Journée Moyen-Age Module 2 : Demie-journée Un atelier de deux heures (1 choix possible dans une thématique) : * Ateliers Paléolithique Démonstration et initiation aux techniques de production du feu par friction et percussion * Techniques de chasse, du pieux au lancé par propulseur Chasse et Art pariétal * Ateliers Néolithique Initiation au modelage d’une céramique en argile Polissage d’une parure en pierre tendre * Ateliers Antiquité Découverte de l’écriture sur tablette de cire Costumes et parures gallo-romains * Ateliers Moyen-Age

Sur inscription. Nous contacter.

Pour votre école, votre classe, nous vous proposons différentes formules encadrées par un archéologue médiateur.

La CLEF 46 rue de Mareil, 78100 Saint Germain en Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



