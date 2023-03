Excursion poétique et sonore avec Marie Limoujoux Le jardin de Lacombe, 4 juin 2023, Lagraulière.

Excursion poétique et sonore avec Marie Limoujoux Dimanche 4 juin, 16h00 Le jardin de Lacombe Participation libre à la corbeille.

Excursion poétique et sonore avec Marie Limoujoux, artiste diplômée de la Villa Arson, les Beaux-Arts de Nice, co-directrice de Viziradio, et membre fondatrice du collectif Wonder (https://viziradio.com – https://lewonder.com).

Performance de 20 minutes où l’artiste lit une sélection de poèmes qu’elle assemble pour créer une narration. Sa lecture est accompagnée d’une création sonore issue de ses enregistrements. Une invitation à ouvrir ses oreilles, à s’abandonner dans l’écoute et à rêver. Participation libre à la corbeille.

Marie Limoujoux développe une recherche autour de la matière sonore. C’est le moment « de la capture » des sons qu’elle a toujours aimé travailler, allant jusqu’à fabriquer ses propres dispositifs de captation.

Elle se prend d’affection pour le médium radiophonique et réalise en 2016 ses premières créations radio : « Le cheval 51 a disparu » avec le soutien de France Culture, (création documentaire sur la disparition des bars PMU), et « Rendre la prison sonore ». Puis, en 2017, elle crée Viziradio : une plateforme d’expérimentation sonore et radiophonique en même temps qu’un outil d’archive et de mémoire au coeur des ateliers du Wonder/Liebert à Bagnolet. Construite en collaboration avec tous les correspondants de la radio, la plateforme Viziradio se pense comme une pièce plastique et sonore, qui constitue l’un des méandres de sa pratique de plasticienne.

https://viziradio.com

Le jardin de Lacombe Lacombe, 19700 Lagraulière, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 73 71 01 [{« link »: « https://viziradio.com »}, {« link »: « https://lewonder.com »}] Soutenu par de hauts murs, le jardin de Lacombe qui se développe à l’arrière de la demeure a conservé ses structures anciennes des XVIIIe et XIXe siècles (platane, ifs pluricentenaires, massifs d’arbustes entouré de buis taillés). La poésie est entrée dans le jardin par Paule Marie Duquesnoy et la sculpture par son fils Marc qui sait donner forme aux forces déjà présentes. Chaque année s’ajoutent de nouvelles plantes, arbustes et arbres de collection. Superficie : 1ha

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Jardin de Lacombe