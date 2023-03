Visite guidée des jardins Le jardin de Lacombe Lagraulière Catégories d’Évènement: Corrèze

Visite guidée des jardins Le jardin de Lacombe, 3 juin 2023, Lagraulière. Visite guidée des jardins 3 et 4 juin Le jardin de Lacombe Gratuit Visite par la propriétaire sur l’histoire du jardin et des différentes espèces d’arbres et de plantes qu’on y rencontre. Le jardin de Lacombe Lacombe, 19700 Lagraulière, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 73 71 01 Soutenu par de hauts murs, le jardin de Lacombe qui se développe à l’arrière de la demeure a conservé ses structures anciennes des XVIIIe et XIXe siècles (platane, ifs pluricentenaires, massifs d’arbustes entouré de buis taillés). La poésie est entrée dans le jardin par Paule Marie Duquesnoy et la sculpture par son fils Marc qui sait donner forme aux forces déjà présentes. Chaque année s’ajoutent de nouvelles plantes, arbustes et arbres de collection. Superficie : 1ha Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00 © Jardin de Lacombe

