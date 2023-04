Visite libre des jardins de l’abbaye de Moyenmoutier Le jardin de l’abbaye de Moyenmoutier Moyenmoutier Catégories d’évènement: Moyenmoutier

Visite libre des jardins de l’abbaye de Moyenmoutier Le jardin de l’abbaye de Moyenmoutier, 2 juin 2023, Moyenmoutier. Visite libre des jardins de l’abbaye de Moyenmoutier 2 – 4 juin Le jardin de l’abbaye de Moyenmoutier Renseignements à l’Office de Tourisme de Senones : 03 29 57 91 03. Pendant l’ère industrielle, la construction d’usines fit disparaître les jardins du XVIII siècle, qui abritaient des serres, melonnières, vergers, réserve piscicole… Les jardins actuels nous permettent de contempler la façade longtemps cachée aux visiteurs. Le jardin de l’abbaye de Moyenmoutier 2 Quai du Rabodeau 88420 Moyenmoutier Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est Sur la Route des 3 Abbayes, Moyenmoutier la baroque s’élève, majestueuse et élégante, sur les rives du Rabodeau. Fondée en 671 par saint Hydulphe, le « monastère du milieu » a abrité à plusieurs reprises l’élite savante de l’ordre des bénédictins. L’élégante simplicité de son église, aux dimensions de cathédrale, contraste avec un mobilier exceptionnel, notamment son orgue et un ensemble de stalles du XVIe siècle. Après avoir été cachée pendant près de deux siècles par des bâtiments industriels, la façade de l’abbaye est enfin dévoilée ! Ses 4ha de jardins invitent à la détente et à un nouveau regard sur ces bâtiments majestueux. Des documents de visites pour petits et grands sont disponibles à l’Office de Tourisme du Pays des Abbayes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©association du pays des abbayes

