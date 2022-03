Le jardin de la Tour Saint-Jacques et le jardin Anne Frank Impasse Berthaud Paris Catégories d’évènement: île de France

Servant d’écrin à cette belle tour vestige d’une église disparue, cet espace vert typique du Second Empire est une des premières œuvres du responsable des parcs et jardins de l’empereur, A. Alphand. Servant d’écrin à cette belle tour vestige d’une église disparue, cet espace vert typique du Second Empire est une des premières œuvres du responsable des parcs et jardins de l’empereur, A. Alphand. Ce jardin de 6000 m2 minutieusement restauré par les services de la ville de Paris est orné d’une grande variété́ d’arbres et d’arbustes. Le Jardin Anne Frank plus récent, aménagé́ en 2007 en partie sur les anciens jardins de l’hôtel Saint Aignan, est le résultat d’un compromis entre l’Histoire et les usages d’aujourd’hui. ATTENTION : La visite n’aura pas lieu en deçà de 5 participants Rendez-vous : Impasse Berthaud Impasse Berthaud Impasse Berthaud Paris 75 Contact : https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Balade;Nature

