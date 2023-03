Rendez-Vous dans La Sagne Le jardin de la Sagne, 2 juin 2023, Aulon.

Rendez-Vous dans La Sagne 2 – 4 juin Le jardin de la Sagne Entrée à prix libre (chapeau).

Accueil et causette avec la jardinière dans le premier jardin, balade libre sur sentiers herbus, légèrement pentus dans les jardins plus éloignés (roseraie, sous-bois, mare,potager, zone humide).

Pause pique-nique possible en chambres fleuries ou près de la rivière.

Le jardin de la Sagne Le Grand Étang, 23210 Aulon, Creuse, Nouvelle-Aquitaine Aulon 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine 07 88 48 54 48 Les jardins foisonnants s’égrènent en pente douce, gagnent le long de la rivière et s’ouvrent sur la campagne. Des structures légères créent des espaces intimes et permettent une découverte graduelle. La diversité de végétaux rustiques est abondante, les subtiles bijoux botaniques voisinent avec les exubérantes roses anciennes. Pique-niques bienvenus au soleil entre thym et ciboulette ou au frais les pieds dans l’Ardour sous le regard curieux des Limousines. Superficie : 6 000 m2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

