Visite guidée ou libre du Jardin de la Reine du Montpellier Le Jardin de la Reine, 3 juin 2023, Montpellier. Visite guidée ou libre du Jardin de la Reine du Montpellier 3 et 4 juin Le Jardin de la Reine Lieu magique, écrin de verdure en plein cœur de Montpellier, le Jardin de la Reine fait partie du site historique du premier Jardin des Plantes, créé par Richer de Belleval en 1595. Associé à l’ancienne Intendance par un arceau bâti d’un étage, remplacé par une passerelle métallique au XIXe siècle, il comporte un relief similaire à celui du Jardin des Plantes. Il constituait la partie réservée aux expérimentations des botanistes. Après deux cents ans de fermeture au public, il est devenu propriété de la ville de Montpellier en 2013. Il est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 2009. Actuellement, il est géré par l’association « Sauvons le jardin de la Reine » composé de bénévoles. Un spectacle musical cloturera l’évenement. Le Jardin de la Reine 2 rue jardin de la reine Montpellier 34967 Centre Hérault Occitanie 06 82 35 35 48 https://jardindelareine.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 ©sauvonslejardindelareine

