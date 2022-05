Le jardin de la récup Jardin de M. et Mme Petit Œuilly Catégories d’évènement: Marne

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de M. et Mme Petit

Bienvenue au jardin du 30 rue du 8 mai d'Oeuilly. Le jardin face au changement climatique, c'est aussi aménager son jardin avec des objets de récupération sur les brocantes que l'on écume, pour créer des habitations et nichoirs à nos petits insectes afin qu'ils puissent coloniser en toute écologie. Le jardin du 30 rue du 08 mai, c'est aussi un savoir-faire du comment décorer, émerveiller tout en se faisant plaisir, accessible à tous, petits et grands, en utilisant simplement ses propres mains. Alors bricoleur ou pas, n'hésitez pas et venez découvrir le jardin du 30 rue du 08 mai

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

