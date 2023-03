visite libre du jardin . présentation en kamishibaî de « l’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono dimanche 4 à 15h30 le jardin de la Prade Albias Catégories d’Évènement: Albias

Tarn-et-Garonne

visite libre du jardin . présentation en kamishibaî de « l’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono dimanche 4 à 15h30 le jardin de la Prade, 2 juin 2023, Albias. visite libre du jardin . présentation en kamishibaî de « l’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono dimanche 4 à 15h30 2 – 4 juin le jardin de la Prade entrée libre . le jardin de la Prade 909 route de gratié 82350 ALBIAS Albias 82350 Tarn-et-Garonne Occitania 07 86 65 25 66 http://jardindelaprade.canalblog.com [{« type »: « phone », « value »: « 07 86 65 25 66 »}] [{« link »: « http://jardindelaprade.canalblog.com »}] parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©j BERTRAND

Détails Catégories d’Évènement: Albias, Tarn-et-Garonne Autres Lieu le jardin de la Prade Adresse 909 route de gratié 82350 ALBIAS Ville Albias Departement Tarn-et-Garonne Age min 1 Age max 99 Lieu Ville le jardin de la Prade Albias

le jardin de la Prade Albias Tarn-et-Garonne

Albias Tarn-et-Garonne