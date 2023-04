Concilier permaculture et jardin d’ornement le jardin de la Plage Verte Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Concilier permaculture et jardin d’ornement le jardin de la Plage Verte, 3 juin 2023, Sucé-sur-Erdre. Concilier permaculture et jardin d’ornement 3 et 4 juin le jardin de la Plage Verte 5 euros/adulte 3€/enfants moins 12 ans. Règlement chèque ou espèces Sur la base d’un plan remis à chaque participant ( redonné à la fin de la visite, mais disponible en ligne http://www.gite-laplageverte.com/pages/un-jardin-a-visiter-en-loire-atlantique.html ), la propriétaire vous fera part de son expérience de 30 ans en matière de création de jardin et des évolutions à prendre en compte pour tenir compte des nouveaux enjeux climatiques. Une plante vivace sera remis à tout participant.

La visite guidée d’environ une heure se poursuivra ensuite librement par la découverte des ateliers et galerie des 2 artistes propriétaires des lieux ( peintre et sculpteur sur métal) le jardin de la Plage Verte 2 chemin de la dolette sucé-sur-erdre Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0682661925 http://www.gite-laplageverte.com https://www.youtube.com/watch?v=SzqkmO1gpGE [{« link »: « http://www.gite-laplageverte.com/pages/un-jardin-a-visiter-en-loire-atlantique.html »}] Créé dans un environnement résidentiel a été conçu comme un paysage où la main de l’homme se veut secondaire. On y a usé au maximum de la règle du 3 en 1 : beauté des formes, des feuillages et des couleurs. Les surprises visuelles auditives et olfactives sont omniprésentes au détour des murets, cascades,bassins, pergolas et rocailles. Respect de l’environnement ( pas de traitements chimiques) et entretien limité sont ici les maîtres mots visites guidées sur RDV pour les groupes uniquement ( sauf pour les RDV aux jardins) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

