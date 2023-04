Visite du Jardin de la Ninette, jardin de village privé. Le Jardin de la Ninette Saint-Julien Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Visite du Jardin de la Ninette, jardin de village privé. Le Jardin de la Ninette, 3 juin 2023, Saint-Julien. Visite du Jardin de la Ninette, jardin de village privé. 3 et 4 juin Le Jardin de la Ninette 3€ | 2€ collection de voitures | Gratuit -18 ans Découvrez un mini potager et un remarquable cotinus Grace, figure centrale autour duquel s’articulent les massifs colorés.

Comme tous les ans, Anne Auger disposera ses bijoux de jardin dont raffolent les amateurs, ainsi que des sculptures nouvelles. Krislène et sa harpe nous charmeront le samedi à 16h30, un moment de grâce musicale sous le cotinus.

Dans la propriété voisine, un passionné de voitures anciennes vous présentera sa collection et vous fera partager ses vastes connaissances dans ce domaine. À noter : Visites à 10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30. Le Jardin de la Ninette 40 rue du Centre 21490 Saint-Julien Saint-Julien 21490 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Le jardin de la Ninette est un adorable jardin de village dans lequel quelques 400 vivaces et quarante rosiers ornent des chambres, des îlots de repos, un mini potager, bordés par des allées engazonnées, c’est l’Angleterre en Bourgogne. Accès par le jardin sur la rue du Centre, parking facile à 200 m Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Nicole Petitdemange

