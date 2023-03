Visite et exposition dans un jardin du Ségala Le jardin de la Nauze Camboulazet Catégories d’Évènement: Aveyron

Camboulazet

Visite et exposition dans un jardin du Ségala Le jardin de la Nauze, 2 juin 2023, Camboulazet. Visite et exposition dans un jardin du Ségala 2 – 4 juin Le jardin de la Nauze Participation libre et conseillée Visite du jardin planté autour d’une vieille ferme du Ségala.

• Dans le jardin, vous découvrirez des massifs de vivaces, un cloître végétal, un bassin, des buttes de permaculture et un verger avec une table d’orientation permettant d’observer le Lévézou.

• Exposition temporaire de sculptures en métal crées par Alain Cadars dispersées dans le jardin. A ces créations, se mêleront aussi mes sculptures végétales personnelles.

• Présence d’arbres adultes avec une partie récente du jardin.

• Dans la grange aménagée en atelier, exposition de peinture de Nelly Bonnefis et découverte de mes bouquets et créations végétales.

° Concert de musique classique dans le cloître végétal dimanche 4 juin à 17h00 Le jardin de la Nauze 193 route de la Nauze; Noyes; 12160 Camboulazet Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie 06 15 20 38 54 https://laurencelacombefleurs.fr https://www.instagram.com/laurencelacombefleurs/;https://www.facebook.com/laurencelacombefleurs/ Visite d’un jardin planté autour d’une vieille ferme du Ségala. • Dans le jardin, vous découvrirez des massifs de vivaces, un bassin, un cloître végétal, une roseraie, des buttes de permaculture et un verger avec une table d’orientation permettant d’observer le Lévézou. • Expositions temporaires de sculptures dispersées dans le jardin. A ces créations, se mêleront aussi mes sculptures végétales personnelles. • Présence d’arbres adultes avec une partie récente du jardin. • Dans la grange aménagée en atelier, exposition de peinture ou photos et découverte de mes bouquets et créations végétales. Place au centre du hameau pour le parking voiture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Laurence Lacombe

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Camboulazet Autres Lieu Le jardin de la Nauze Adresse 193 route de la Nauze; Noyes; 12160 Camboulazet Ville Camboulazet Departement Aveyron Age max 99 Lieu Ville Le jardin de la Nauze Camboulazet

Le jardin de la Nauze Camboulazet Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camboulazet/

Visite et exposition dans un jardin du Ségala Le jardin de la Nauze 2023-06-02 was last modified: by Visite et exposition dans un jardin du Ségala Le jardin de la Nauze Le jardin de la Nauze 2 juin 2023 Camboulazet Le jardin de la Nauze Camboulazet

Camboulazet Aveyron