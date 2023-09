Exploration artistique des paysages : visite du jardin privé à l’anglaise autour d’une ancienne ferme aveyronnaise Le jardin de la Mothe Salles-Courbatiès, 15 septembre 2023, Salles-Courbatiès.

Exploration artistique des paysages : visite du jardin privé à l’anglaise autour d’une ancienne ferme aveyronnaise 15 – 17 septembre Le jardin de la Mothe 3 € adulte. Gratuit -18 ans. Entrée libre.

Créé en 1997 autour d’une ancienne ferme aveyronnaise, ce jardin privé à l’anglaise est un véritable tableau de paysages, s’étendant sur 3 500 m². Il met en scène des échappées et des ouvertures taillées en oculus. Composé d’espaces intimes, ce jardin abrite des espèces végétales qui s’harmonisent parfaitement avec le sol et le climat rude de cette partie de l’Aveyron. La palette végétale, de base, est répartie en terrasses séparées par des murets en pierre.

Elle est animée par des euphorbes, des sedums, des phlomis, des eleagnus, des yuccas, des buis, des iris, des hemerocallis, des lysimachia firecracker, des echinops, des nepeta, de la santoline et de la lavande, créant ainsi des contrastes et des textures intéressants.

Les arbres alignés, les arbustes, l’allée de tilleuls, les cyprès d’Italie et les arbustes sont taillés de différentes manières, formant des boules, des hélices, des pyramides, des voûtes et des palissades. Le jardin comprend également un potager, une pergola, des rosiers et offre une vue panoramique.

Le jardin de la Mothe Village, 12260 Salles-Courbatiès Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie 05 65 81 51 46 http://www.jardindelamothe.com Ce jardin privé d’artiste de 3 500 m2 a été créé autour d’une ancienne ferme aveyronnaise. Potager, pergola, allée des tilleuls et rosiers composent le jardin de la Mothe, qui a été labellisé « Jardin Remarquable » en 2013. À Salles-Courbatièrs prendre la direction Druhle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Le Jardin de la Mothe