Le jardin de la Molière Le jardin de la Molière Bouvignies, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Gilles et Marie Thérèse vous feront découvrir leur jardin, véritable petit paradis conçu avec trois objectifs : un potager pour la production de légumes, un verger constitué de variétés locales et de nombreux espaces intégrés pour les arbustes, les vivaces et les fleurs annuelles.

Le jardin de la Molière 63 rue du Touquet 59870 BOUVIGNIES Bouvignies 59870 Nord Hauts-de-France 0681839514

© Gilles FEVRIER