Le jardin de la Molière à BOUVIGNIES Le jardin de la Molière Bouvignies, vendredi 31 mai 2024.

Le jardin de la Molière à BOUVIGNIES Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Le jardin de la Molière entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le jardin de la Molière 63 rue du Touquet 59870 BOUVIGNIES Bouvignies 59870 Nord Hauts-de-France 0681839514 Gilles et Marie Thérèse vous feront découvrir leur jardin, véritable petit paradis conçu avec trois objectifs : un potager pour la production de légumes, un verger constitué de variétés locales et de nombreux espaces intégrés pour les arbustes, les vivaces et les fleurs annuelles.

© Gilles FEVRIER